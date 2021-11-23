Минобороны: Беларусь продолжит принимать меры по повышению обороноспособности страны

Об этом сообщают в официальном Telegram-канале Министерства обороны.
"Все чаще в зарубежных СМИ появляются провокационные заявления бывших высокопоставленных военных деятелей, пытающихся выдавать себя за экспертов по вопросам военного искусства. А в целом мы видим, как население Польши, Прибалтики и Украины приучают к мысли о неизбежности войны. Ответом на провокационные высказывания будет дальнейшее повышение обороноспособности Беларуси. Мы нарастим интенсивность боевой подготовки, продолжим выполнять задачи по разведке для недопущения внезапного нападения на государство", – сказано в сообщении оборонного ведомства.
На тренировках и учениях в течение учебного года будут отработаны вопросы по оперативному созданию группировок войск на различных операционных направлениях, апробированы различные варианты отражения военной агрессии против нашей страны.
– Именно такие подходы будут применяться в подготовке Вооруженных Сил в 2021–2022 годах, – уточнили в Министерстве обороны.
Фото из архива БЕЛТА