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  2. Минобороны: Беларусь продолжит принимать меры по повышению обороноспособности страны

Минобороны: Беларусь продолжит принимать меры по повышению обороноспособности страны

Об этом сообщают в официальном Telegram-канале Министерства обороны.


"Все чаще в зарубежных СМИ появляются провокационные заявления бывших высокопоставленных военных деятелей, пытающихся выдавать себя за экспертов по вопросам военного искусства. А в целом мы видим, как население Польши, Прибалтики и Украины приучают к мысли о неизбежности войны. Ответом на провокационные высказывания будет дальнейшее повышение обороноспособности Беларуси. Мы нарастим интенсивность боевой подготовки, продолжим выполнять задачи по разведке для недопущения внезапного нападения на государство", – сказано в сообщении оборонного ведомства. 

На тренировках и учениях в течение учебного года будут отработаны вопросы по оперативному созданию группировок войск на различных операционных направлениях, апробированы различные варианты отражения военной агрессии против нашей страны. 

– Именно такие подходы будут применяться в подготовке Вооруженных Сил в 2021–2022 годах, – уточнили в Министерстве обороны. 

Фото из архива БЕЛТА
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