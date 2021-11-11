Минобороны: Беларусь и Россия готовы обеспечить военную безопасность СГ в любых условиях обстановки

Об этом пишут в Telegram-канале Минобороны.
Ранее сообщалось, что полеты стратегической авиации Воздушно-космических сил РФ в воздушном пространстве нашей страны будут проводиться на регулярной основе. «В настоящее время два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 отрабатывают ряд учебно-боевых задач, в том числе имитацию бомбометания на авиационном полигоне «Ружанский» без применения авиационных средств поражения. Одновременно истребительная авиация Белорусских ВВС решила задачу по их условному перехвату и в настоящее время обеспечивает сопровождение по маршруту полета», – уточнили в ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что «проводимая проверка дежурных сил, входящих в состав единой региональной системы ПВО Союзного государства, а также решаемые задачи свидетельствуют о готовности и решимости Беларуси и России обеспечить военную безопасность Союзного государства в любых условиях обстановки как в воздухе, так и на земле».
Фото: БЕЛТА