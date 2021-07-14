За прошедшие сутки правительственные войска Афганистана ликвидировали почти 200 террористов. Об этом информирует РИА Новости.
В ведомстве сообщили, что был уничтожен сто девяносто один террорист движения "Талибан", еще 154 ранены. Кроме того, войска Афганистана обнаружили и обезвредили 14 самодельных взрывных устройств.
Последние 24 часа военные операции проводились в районах провинций Пактия, Гильменд, Ганзи, Хост, Кандагар, Нимруз и Такар.
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Минобороны Афганистана заявило о ликвидации почти 200 боевиков
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