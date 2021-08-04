Минобороны Афганистана заявило о ликвидации более 270 талибов

По меньшей мере 274 боевика радикального движения «Талибан» были ликвидированы афганскими силами обороны и безопасности (ANDSF), еще 119 были ранены в 16 провинциях за последние сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны Афганистана.
Фото: РИА Новости
Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. На прошлой неделе сообщалось, что мятежники вплотную подошли к Герату – центру одноименной провинции на западе страны, а также ведут бои в Лашкаргахе – главном городе провинции Гильменд в южной части Афганистана.