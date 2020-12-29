Рост доходов населения остается приоритетной задачей социально-экономического развития Минской области. Об этом на заседании Миноблисполкома рассказал председатель комитета экономики облисполкома Денис Курленко:
–Развитие области на следующий год будет нацелено на обеспечение социальной стабильности и роста доходов населения. Прогнозируемый рост отраслей реального сектора экономики обеспечит увеличение заработной платы. Основополагающим принципом остается рост производительности труда. Уровень зарплаты будет зависеть от эффективности производства, а также материального стимулирования высокопроизводительного и качественного труда. Рост зарплат работников бюджетной сферы предусматривается за счет повышения базовой ставки, оптимизации структуры бюджетных организаций и развития внебюджетной деятельности. Продолжится работа по повышению уровня заработной платы низкооплачиваемых работников бюджетной сферы, в том числе культуры и социального обслуживания. Намеченные меры позволят в следующем году увеличить номинальную начисленную среднюю месячную заработную плату на 7,3 процента.
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Миноблисполком разработал комплекс мер по увеличению роста заработной платы
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК