Минлесхоз: цены на новогодние деревья сохранятся на уровне прошлого года

Цены на новогодние деревья, которые реализуют организации Минлесхоза, сохранятся на уровне прошлого года. Об этом сегодня на пресс-конференции в Доме прессы заявил начальник управления производства и реализации продукции министерства Андрей Мацкевич.



– Стоимость будет зависеть от высоты самого дерева и места его приобретения. Так, например, в лесничестве оно будет стоить дешевле, чем на базаре, – обратил внимание Мацкевич. – Цены в среднем будут варьироваться в пределах 9–20 рублей. Стоимость деревьев в кадках будет начинаться с 15–20 рублей. Кстати, спрос на них, несмотря на высокий ценник, в последнее время растет. Также лесхозы будут предлагать новогодние букеты – композиции оцениваются в 3–5 рублей за штуку. Cколько заплатит человек за покупку, в конечном итоге зависит от его вкуса и кошелька. Ведь кроме лесхозов новогодние деревья продают и частники. У них, как правило, цены выше, но и ассортимент тоже отличается.

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