Минлесхоз: тенденция высокого спроса на древесину сохранится до конца года

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, – добавил Андрей Мацкевич.Он отметил, что сейчас круглый лесоматериал на экспорт не отправляется. Вся заготавливаемая в стране древесина полностью перерабатывается предприятиями концерна "Беллесбумпром" и частными структурами.– подчеркнул собеседник.Андрей Мацкевич добавил, что лесопродукцию предприятия Минлесхоза традиционно экспортируют в страны Прибалтики, Польшу, Германию, Нидерланды. В структуре всего экспорта 50 процентов занимает пилопродукция, остальное – пеллеты, щепа, оцилиндрованная древесина. Однако с учетом наращивания пеллетного производства удельный вес к 2022 году может измениться – гранульного топлива будет продаваться больше.