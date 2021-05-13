Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 3.06
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Минлесхоз: тенденция высокого спроса на древесину сохранится до конца года

Минлесхоз: тенденция высокого спроса на древесину сохранится до конца года

В прошлом году организации Министерства лесного хозяйства произвели 1,5 миллиона метров кубических пилопродукции, около 50 процентов которой реализовано на внутренний рынок. В этом году тенденция изменилась – отечественным предприятиям поставляется более 60 процентов, рассказал начальник управления производства и реализации продукции Минлесхоза Андрей Мацкевич. 

Архивное фото

 Внутренний рынок имеет первостепенное значение. Для нас важно, чтобы отечественные предприятия смогли обеспечить свои потребности в пилопродукции в приоритетном порядке. Что касается удорожания древесины, то это мировые тенденции. Причем на фоне роста цен на пилопродукцию, намечается повышение цен на круглый лес. На биржевых торгах покупатели активно сражаются за каждый лот. Предполагаем, что до конца года тенденция высокого спроса на древесину сохранится. Не исключено, что на повышенный спрос на пиломатериалы повлиял тренд на каркасное домостроение, который наблюдается в том числе в нашей стране, – добавил Андрей Мацкевич.

Он отметил, что сейчас круглый лесоматериал на экспорт не отправляется. Вся заготавливаемая в стране древесина полностью перерабатывается предприятиями концерна "Беллесбумпром" и частными структурами.

– Вопреки распространяемой на различных ресурсах информации, массовой вырубки лесов нет. Все рубки плановые. Предприятия не рубят больше, чем положено. Более того, по отдельным областям расчетные лесосеки пока даже не осваиваются, – подчеркнул собеседник.

Андрей Мацкевич добавил, что лесопродукцию предприятия Минлесхоза традиционно экспортируют в страны Прибалтики, Польшу, Германию, Нидерланды. В структуре всего экспорта 50 процентов занимает пилопродукция, остальное – пеллеты, щепа, оцилиндрованная древесина. Однако с учетом наращивания пеллетного производства удельный вес к 2022 году может измениться – гранульного топлива будет продаваться больше. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
Версия для печати
Новости и статьи
Результаты исследования популяционного иммунитета к COVID-19 помогут определиться с дальнейшей тактикой борьбы с вирусом
Эти два знака зодиака подставят без зазрения совести
Гигин: любой человек, который поднимает бчб-флаг, предает память наших дедов, прадедов
Прямая линия по кибербезопасности пройдет в понедельник
В Конституционной комиссии обсудили будущий статус Всебелорусского народного собрания
В России выявили более 9400 новых случаев коронавируса за сутки
Греция открывает границы для вакцинированных "Спутником V" туристов
Конституционная комиссия не поддержала предложение закрепить в Конституции смешанную или пропорциональную избирательную систему
Мясные лавки, точки с сырами и зеленью, прилавки с травяными сборами и домашним вареньем. Чем интересовался Президент на экорынке в Валерьяново
СМИ: Трамп возобновит проведение митингов для своих сторонников летом
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Где же вы теперь
Энергия ветра: на Минщине расширяется зеленая сеть ветроустановок
В Бобруйске проходит второй день фестиваля в поддержку семьи, материнства и детства «Счастье в детях»
Конституционная комиссия предлагает запретить совмещение должностей депутата и члена Правительства
Информация о гибели уроженки Беларуси в Израиле уточняется – представитель посольства
Более 80 столичных пар зарегистрируют брак в Международный день семьи
Прогноз погоды на 15 мая: кратковременные дожди и от +7 °С до +22 °С
Приговор военнослужащему Ураду: виновен в измене государству
ТД «Валерьяново» хочет купить Олексин. Президент: уверен, он сделает более ответственно, потому что вкладывает свои деньги
Гигин – о новой Конституции: нужно предопределить стабильность нашего общества
Конституционная комиссия предлагает ограничить законотворческие полномочия Президента
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Гроздья душистые
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Индонезии
В Конституции может появиться положение о принесении депутатами и сенаторами присяги на верность народу
Порядка 800 новобранцев Минщины пополнят ряды Вооруженных Сил в весенний призыв
Картину Пикассо продали на аукционе Christie's за $ 103 млн
В Минске начался судебный процесс по обвинению студентов вузов в организации незаконных массовых мероприятий
«Белпочта» ко Дню семьи доставит открытки бесплатно
Гигин: с подавляющим большинством стран мира у Беларуси вполне нормальные отношения
Стало известно о состоянии пострадавших при стрельбе в Казани детей
Более тысячи добровольцев уже поучаствовали в проекте по изучению популяционного иммунитета к коронавирусу
Лукашенко потребовал навести порядок на всех рынках и проверить их на предмет посредничества
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Отложите яйца
Лукашенко: безопасность продуктов питания должна быть непререкаемой
Министр архитектуры и строительства 15 мая проведет прямую телефонную линию
Число погибших из-за атак Израиля достигло 115 человек
Лукашенко посетил торговый дом «Валерьяново» в Минском районе
Гигин: тема Победы как краеугольная идея нашей государственности должна быть заложена в Конституции
Две легковушки столкнулись в Минске на перекрестке улиц Долгобродской и Уральской
Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 24 миллиона
Стала известна дата выхода специального эпизода сериала «Друзья»
В Мексике почти 220 тыс. человек умерли вследствие COVID-19
Самыми популярными были поезда из Минска в Брест и Витебск: БЖД подвела итоги майских выходных
мнение
Алексей АВДОНИН
Высокий кредит доверия
«Монако» вслед за ПСЖ вышел в финал футбольного Кубка Франции
Врач-эпидемиолог — о платной вакцинации, самоизоляции и сертификатах
В Беларуси началась отправка в войска граждан, призванных на срочную военную службу
Авторы
СКАНИРУЙТЕ