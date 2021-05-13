В прошлом году организации Министерства лесного хозяйства произвели 1,5 миллиона метров кубических пилопродукции, около 50 процентов которой реализовано на внутренний рынок. В этом году тенденция изменилась – отечественным предприятиям поставляется более 60 процентов, рассказал начальник управления производства и реализации продукции Минлесхоза Андрей Мацкевич.
Архивное фото
– Внутренний рынок имеет первостепенное значение. Для нас важно, чтобы отечественные предприятия смогли обеспечить свои потребности в пилопродукции в приоритетном порядке. Что касается удорожания древесины, то это мировые тенденции. Причем на фоне роста цен на пилопродукцию, намечается повышение цен на круглый лес. На биржевых торгах покупатели активно сражаются за каждый лот. Предполагаем, что до конца года тенденция высокого спроса на древесину сохранится. Не исключено, что на повышенный спрос на пиломатериалы повлиял тренд на каркасное домостроение, который наблюдается в том числе в нашей стране, – добавил Андрей Мацкевич.
Он отметил, что сейчас круглый лесоматериал на экспорт не отправляется. Вся заготавливаемая в стране древесина полностью перерабатывается предприятиями концерна "Беллесбумпром" и частными структурами.
– Вопреки распространяемой на различных ресурсах информации, массовой вырубки лесов нет. Все рубки плановые. Предприятия не рубят больше, чем положено. Более того, по отдельным областям расчетные лесосеки пока даже не осваиваются, – подчеркнул собеседник.
Андрей Мацкевич добавил, что лесопродукцию предприятия Минлесхоза традиционно экспортируют в страны Прибалтики, Польшу, Германию, Нидерланды. В структуре всего экспорта 50 процентов занимает пилопродукция, остальное – пеллеты, щепа, оцилиндрованная древесина. Однако с учетом наращивания пеллетного производства удельный вес к 2022 году может измениться – гранульного топлива будет продаваться больше.
Опубликовано:
943
Минлесхоз: тенденция высокого спроса на древесину сохранится до конца года
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter