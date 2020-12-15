Лесхозы нацелены на то, чтобы каждый покупатель нашел свое дерево на елочном базаре. Об этом сегодня во время пресс-конференции в Доме прессы рассказал начальник отдела реализации лесопродукции Минлесхоза Виталий Бондаревич.
Фото носит иллюстративный характер
– Кроме традиционных ели обыкновенной и колючей, сосны обыкновенной, деревьев в кадках, новогодних букетов, будет представлена новинка прошлого года – ель сербская. А также новинка этого – пихта Нордмана. Последние два вида отличаются особой пушистостью и ароматом. Мы их ввели в ассортимент на основании предложений граждан, – отметил Бондаревич.
По наблюдениям специалиста, пожилые люди чаще всего интересуются новогодними букетами, молодые родители предпочитают более эксклюзивные виды деревьев.
Примечательно, что нет единых правил того, как сохранить хороший внешний вид деревца подольше.
– Кто-то добавляет в воду сахар, кто-то ставит в песок – у кого как заведено. В целом же сосна или пихта простоит дольше, чем ель, – обратил внимание Бондаревич.
При желании после праздников деревце можно привезти в ближайшее лесничество, где его утилизируют. Например, переработают на щепу.
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Минлесхоз: мы нацелены на то, чтобы каждый нашел свое дерево на елочном базаре
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ