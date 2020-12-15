Минлесхоз: мы нацелены на то, чтобы каждый нашел свое дерево на елочном базаре

Фото носит иллюстративный характер

, – отметил Бондаревич.По наблюдениям специалиста, пожилые люди чаще всего интересуются новогодними букетами, молодые родители предпочитают более эксклюзивные виды деревьев.Примечательно, что нет единых правил того, как сохранить хороший внешний вид деревца подольше., – обратил внимание Бондаревич.При желании после праздников деревце можно привезти в ближайшее лесничество, где его утилизируют. Например, переработают на щепу.