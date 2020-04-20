Министры здравоохранения G20 не смогли согласовать совместное заявление

Министры здравоохранения стран Большой двадцатки (G20) не смогли согласовать совместное заявление по итогам состоявшегося в воскресенье в режиме онлайн совещания, передает агентство Kyodo. Главы Минздравов G20 проинформировали друг друга о принимаемых мерах для сдерживания пандемии.





По итогам совещания было опубликовано лишь коммюнике, пишет ТАСС. В нем говорится, что пандемия нового коронавируса выявила системные недостатки в организации здравоохранения.

Пандемия "показала уязвимости в способности мирового сообщества предотвращать и реагировать на угрозы пандемии", говорится в документе.

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