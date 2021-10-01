Министры проведут в октябре выездные приемы граждан

В октябре министры проведут выездные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц в регионах. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства.
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Министр юстиции Олег Слижевский проведет личный прием граждан 1 октября в Оршанском райисполкоме.
Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук выслушает вопросы и обращения граждан 20 октября в Дрогичинском райисполкоме.
Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский проведет личный прием граждан 21 октября в Новополоцком горисполкоме.