Министры проведут в октябре выездные приемы граждан

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Министр юстиции Олег Слижевский проведет личный прием граждан 1 октября в Оршанском райисполкоме.Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук выслушает вопросы и обращения граждан 20 октября в Дрогичинском райисполкоме.Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский проведет личный прием граждан 21 октября в Новополоцком горисполкоме.