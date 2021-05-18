Сегодня, 18 мая, в рамках рабочего визита в Таджикистан для участия в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ состоялась встреча министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином, сообщили sb.by в пресс-службе МИД Беларуси.
Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы белорусско-таджикских отношений, взаимодействие Минска и Душанбе на международных площадках.
Стороны выразили удовлетворение темпами роста товарооборота по итогам 2020 года, который составил 307,7 процента к 2019 году. Министры обменялись мнениями относительно перспектив укрепления экономических связей, включая развитие промышленной кооперации, а также проинформировали друг друга о ходе реализации договоренностей, достигнутых по итогам заседания Межправительственной Белорусско-Таджикской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества в апреле 2021 года. Подчеркнуто, что развитию сотрудничества будет способствовать участие представителей деловых кругов обеих стран в выставочных мероприятиях, проводимых в Беларуси и Таджикистане.
По итогам встречи подписан План консультаций между Министерством иностранных дел Беларуси и Министерством иностранных дел Таджикистана на 2021–2022 годы.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
607
Министры иностранных дел Беларуси и Таджикистана обменялись мнениями относительно перспектив укрепления экономических связей
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter