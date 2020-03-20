Министры иностранных дел Беларуси и Литвы обсудили вопрос возвращения граждан двух государств в их страны

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БЕЛТА

Основное внимание в ходе беседы было уделено вопросу оказания содействия возвращению белорусских граждан с территории Литвы в Беларусь и литовских граждан с территории Беларуси в Литву.Владимир Макей выразил признательность литовскому правительству за оперативное решение проблемных вопросов, обозначенных белорусской стороной в течение последних дней.Обсуждены также возможности увеличения пропускной способности белорусско-литовской границы для грузового автотранспорта.Министры договорились о поддержании постоянного контакта в целях оперативного решения возникающих проблем в связи с кризисной ситуацией, вызванной коронавирусом.