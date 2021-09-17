Министры иностранных дел Беларуси и Индии обсудили возобновление контактов на высшем и высоком уровнях

Главы внешнеполитических ведомств Беларуси и Индии обсудили вопросы активизации политического сотрудничества между странами, включая перспективы возобновления контактов на высшем и высоком уровнях, а также взаимодействие в международных организациях.В ходе переговоров стороны также обменялись мнениями по актуальным темам международной повестки дня.Отдельное внимание было уделено перспективам дальнейшего развития белорусско-индийского торгово-экономического сотрудничества.