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  2. Министры иностранных дел Беларуси и Индии обсудили возобновление контактов на высшем и высоком уровнях

Министры иностранных дел Беларуси и Индии обсудили возобновление контактов на высшем и высоком уровнях

Сегодня на полях Совета глав государств –членов ШОС в Душанбе министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.


Главы внешнеполитических ведомств Беларуси и Индии обсудили вопросы активизации политического сотрудничества между странами, включая перспективы возобновления контактов на высшем и высоком уровнях, а также взаимодействие в международных организациях.

В ходе переговоров стороны также обменялись мнениями по актуальным темам международной повестки дня.

Отдельное внимание было уделено перспективам дальнейшего развития белорусско-индийского торгово-экономического сотрудничества.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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