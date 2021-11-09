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  2. Министры энергетики Беларуси и России подписали протокол о ценах на газ на 2022 год

Министры энергетики Беларуси и России подписали протокол о ценах на газ на 2022 год

Министры энергетики Беларуси и России Виктор Каранкевич и Николай Шульгинов 9 ноября подписали Протокол о внесении изменения в соглашение между Правительством Беларуси и Правительством России о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке. Такую новость сообщили в Telegram-канале Министерства энергетики нашей страны.


В ведомстве уточнили, что документ заключен по итогам двусторонней встречи министров в Москве.

«Протокол определяет порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2022 году. Конкретный уровень цены на газ будет зафиксирован в совместном документе с ПАО «Газпром», исходя из условий 2021-го», – пояснили в Минэнерго. 

Позже в Минэнерго РФ указали, что цена на газ для нашей страны будет установлена до 31 декабря следующего года.
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Фото: РЕЙТЕР
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