Министры энергетики Беларуси и России подписали протокол о ценах на газ на 2022 год

Министры энергетики Беларуси и России Виктор Каранкевич и Николай Шульгинов 9 ноября подписали Протокол о внесении изменения в соглашение между Правительством Беларуси и Правительством России о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке. Такую новость сообщили в Telegram-канале Министерства энергетики нашей страны.
В ведомстве уточнили, что документ заключен по итогам двусторонней встречи министров в Москве.
«Протокол определяет порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2022 году. Конкретный уровень цены на газ будет зафиксирован в совместном документе с ПАО «Газпром», исходя из условий 2021-го», – пояснили в Минэнерго.
Позже в Минэнерго РФ указали, что цена на газ для нашей страны будет установлена до 31 декабря следующего года.