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  2. Министром ЕЭК по таможенному сотрудничеству стал экс-министр экономики Кыргызстана

Министром ЕЭК по таможенному сотрудничеству стал экс-министр экономики Кыргызстана

Олег Панкратов назначен на пост члена Коллегии (министра) по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии. Соответствующее решение принял Высший Евразийский экономический совет, информирует пресс-служба ЕЭК.

Фото: ЕЭК

Олег Панкратов родился 1 января 1969 года в городе Джалал-Абад (Кыргызская Республика). В 2010—2013 годы занимал должность заместителя министра экономики Кыргызской Республики, в 2015-м — министра экономики страны, в 2015—2017 годы — вице-премьера Кыргызстана, а в 2018—2019 годы вновь вернулся на пост главы Минэкономики. В 2019—2020 годах работал советником президента Кыргызстана.

Должность члена Коллегии (министра) по таможенному сотрудничеству ЕЭК освободилась после того, как занимавший этот пост Нурлан Акматов  стал директором представительства Евразийского банка развития в Кыргызстане.

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