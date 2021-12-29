Министр ЖКХ вручил новогодние подарки воспитанникам Петриковского СПТУ № 1

Министр ЖКХ Андрей Хмель во время новогодней благотворительной акции «Наши дети» посетил Петриковское государственное специальное профессионально-техническое училище закрытого типа № 1 легкой промышленности.





Два десятка учащихся профессионального училища с нетерпением ждали приезда гостей и тщательно к нему готовились. «Космическое путешествие» с первых минут увлекло всех без исключения и привело в волшебный мир новогодних приключений. Присутствующие на мероприятии почетные гости стали активными участниками новогоднего представления. Хороводы, творческие выступления и конкурсы – праздник у елки подарил настоящую теплую встречу с детством и ощущение сказки. А какой праздник без подарков? Воспитанникам заведения министр жилищно-коммунального хозяйства подарил сладкие угощения и современный компьютер. Среди пожеланий, адресованных министром, – беречь каждый день собственной жизни, наполняя его добрыми делами и светлыми мечтами.

– Главное – верить в то, что в жизни все возможно, если очень этого хотеть и прилагать к этому усилия. Мечтайте и работайте – и все у вас получится. Не забывайте, что вы часть нашей любимой Беларуси и государство всегда будет о вас заботиться, – пожелал Андрей Хмель.

От коллектива СПТУ гости получили в подарок сувениры.

Галина КАЗАК

