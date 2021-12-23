Министр ЖКХ сообщил, что в Беларуси будет построено еще 600 станций обезжелезивания

– рассказал Андрей Хмель.Кроме того, министр обратил внимание на то, что работники ЖКХ делают все возможное, чтобы обеспечить надежность теплоснабжения и сдержать рост затрат на эту услугу.отметил Андрей Хмель.Фото: скриншот видео