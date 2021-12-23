Министр ЖКХ сообщил, что в Беларуси будет построено еще 600 станций обезжелезивания

В Беларуси в течение четырех лет будет построено еще 600 станций обезжелезивания. Об этом министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель рассказал в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.
– Огромная благодарность Главе государства. Он находит время, чтобы обратить внимание на нашу отрасль.<..> С указанием Президента мы буквально за три года за бюджетные средства заменили в жилищном фонде все лифты, которые превысили срок эксплуатации. Это забота о человеке, его безопасности. Реализуется огромное количество мероприятий в рамках Государственной программы "Комфортное жилье и благоприятная среда". Перед нами стоит очень серьезная задача по обеспечению качественной питьевой водой потребителей в стране на уровне ста процентов к 2025 году. И уже за последние три года построено 600 станций обезжелезивания воды. В этом году мы приближаемся к цифре 200 станций, еще 600 за четыре года построим, – рассказал Андрей Хмель.
Кроме того, министр обратил внимание на то, что работники ЖКХ делают все возможное, чтобы обеспечить надежность теплоснабжения и сдержать рост затрат на эту услугу.
– Ежегодно в стране ставим задачу о замене четырех процентов тепловых, канализационных и водопроводных сетей. [Благодаря этому] потери тепла и воды нивелируем, тем самым не позволяем жировке вырасти. Это первое, а второе – надежность. Если случаются прорывы на тепловых или водопроводных сетях, а они есть, потому что мы не закончили эту работу, они устраняются достаточно быстро. И опять же выстроена четкая система реагирования, – отметил Андрей Хмель.
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