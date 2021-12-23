Министр ЖКХ: мы выдерживаем рост тарифов не выше пяти долларов в год

Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель.
Ведущий программы Марат Марков напомнил, что в Литве отопление подорожало на 60 процентов, также кардинальный рост тарифов зафиксирован в Польше и Латвии. В этой связи он спросил, возможно ли что-то подобное в Беларуси.
– В нашей стране по поручению Главы государства выработаны подходы, которые исключают такое развитие событий. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Беларуси жестко регулируются, они разрабатываются исходя из планово-расчетных цен. За этим очень строго следит Министерство антимонопольного регулирования и торговли.<..> Мы выдерживаем задачу, поставленную Главой государства, о росте тарифов не выше пяти долларов год, – обратил внимание Андрей Хмель.
По словам министра, правило "пяти долларов" было введено, чтобы граждане понимали, как будут изменяться тарифы ЖКХ.
– В условиях подорожания энергоресурсов и роста заработной платы у людей, которые эти услуги оказывают, изменение [тарифов] неизбежно. Для того чтобы оно было прозрачным, в нашей стране продолжительное время существует этот механизм регулирования, – отметил Андрей Хмель.
Отдельно министр рассказал о том, сколько процентов от себестоимости услуг оплачивает население.
– На сегодняшний день потребители ЖКУ оплачивают все услуги по себестоимости, за исключением отопления и подогрева воды. Здесь 20 процентов себестоимости покрывает население, а 80 процентов – государство.<...> Не все жители Беларуси так платят. Есть категория граждан, которая не занята в экономике и у которой есть зарегистрированная жилищная площадь, где никто не прописан, – уточнил Андрей Хмель и добавил, что эти люди покрывают услуги в полном объеме.
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