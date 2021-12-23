Министр ЖКХ: мы выдерживаем рост тарифов не выше пяти долларов в год

Ведущий программы Марат Марков напомнил, что в Литве отопление подорожало на 60 процентов, также кардинальный рост тарифов зафиксирован в Польше и Латвии. В этой связи он спросил, возможно ли что-то подобное в Беларуси., – обратил внимание Андрей Хмель.По словам министра, правило "пяти долларов" было введено, чтобы граждане понимали, как будут изменяться тарифы ЖКХ.– отметил Андрей Хмель.Отдельно министр рассказал о том, сколько процентов от себестоимости услуг оплачивает население.– уточнил Андрей Хмель и добавил, что эти люди покрывают услуги в полном объеме.Фото: скриншот видео