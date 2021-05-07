Сотрудники Министерства ЖКХ во главе с министром Андреем Хмелем возложили цветы на братскую могилу в парке Челюскинцев. Здесь, по приблизительным подсчетам, покоится около 10 тысяч советских военнопленных. Бетонная фигура «Скорбящей матери» смотрит с постамента. На мемориале – красные розы и гвоздики. Именно такие сотрудники министерства накануне 9 Мая возлагают каждый год к подножию разных памятников и монументов.
– Мы чтим память погибших в Великой Отечественной войне. И цветы – это лишь небольшая благодарность за мирное небо над головой, за Победу в той страшной войне, – обратил внимание министр жилищно-коммунального хозяйства. – Но не должны мы забывать и о живых. Низкий поклон всем ветеранам Великой Отечественной войны. Их стойкость, мужество и отвага подарили свободу всем последующим поколениям.
Память погибших сотрудники министерства почтили минутой молчания.
Фото: Марта Удовиченко
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Министр ЖКХ Андрей Хмель: «Мы чтим память погибших в Великой Отечественной войне»
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