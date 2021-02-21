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Министр ЖКХ отметил высокую платежную дисциплину белорусов

Платежная дисциплина граждан Беларуси на высоком уровне, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"В целом платежная дисциплина граждан нашей страны на высоком уровне, серьезных проблем по неоплате жилищно-коммунальных услуг населением мы не имеем", - сказал Андрей Хмель.

Всего в стране 4 млн 200 лицевых счетов. Если в последние месяцы прошлого года - в октябре-декабре - количество просроченных лицевых счетов доходило до 470-490 тыс., то на 1 января этого года их чуть более 400 тыс. "Но это не говорит о том, что 400 тыс. лицевых счетов - это злостные неплательщики. 70% из них имеют задолженность не более 3 месяцев", - отметил министр. Он пояснил, что в список должников попадают даже те, кто ошибочно недоплатил Br1-2.

"Если в целом говорить о ситуации, я ее оценю как удовлетворительную", - добавил Андрей Хмель.

Также он пояснил, почему в январе потяжелели жировки. "Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги устанавливается исходя из типовой двухкомнатной квартиры площадью 48 кв.м. с тремя проживающими, этот рост не должен превышать $5 в эквиваленте. Мы придерживаемся этого принципа. - сказал министр. - Но не только величина тарифа на определенные жилищно-коммунальные услуги влияет на жировку. В январе по сравнению с декабрем было намного холоднее, потребление тепловой энергии увеличилось на 30-40% в зависимости от жилого дома, региона, где он находится. Соответственно это тоже утяжелило жировки".

Андрей Хмель также сообщил, что в 2020 году около 22 тыс. лицевых счетов воспользовались безналичными жилищными субсидиями на сумму Br1,8 млн. "Мне кажется, эта система сбалансированная и будет работать в дальнейшем", - добавил он.


По материалам БЕЛТА

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