В преддверии 9 Мая мы чествуем ветеранов и вспоминаем подвиг тех, кто подарил будущим поколениям День Великой Победы. Огромная заслуга в этом военных медиков, которые берегли жизнь и здоровье солдат. Сегодня министр здравоохранения Дмитрий Пиневич посетил 3-ю городскую больницу Минска, названную в честь Героя СССР Евгения Клумова, и возложил цветы к мемориальной доске.
– День Победы, с одной стороны, радостный и светлый праздник, а с другой – грустный, потому что мы вспоминаем жертв великой трагедии, – отметил министр. – Военные медики играли особую роль: они возвращали раненых в строй, обеспечивали санитарно-эпидемическое благополучие населения, и все это проходило в тяжелейших условиях. Более того, медики активно участвовали в партизанском движении. Поэтому чтобы оставалась историческая память, мы сегодня чествуем одного из представителей нашей профессии – героя Советского Союза доктора Клумова. Он предпринял огромнейшие усилия, чтобы наладить медицинское обеспечение партизанских соединений. К сожалению, был захвачен в 1944 году и погиб в Тростенце. Но пример его героизма и профессиональной самоотдачи навсегда останется в наших сердцах.
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Министр здравоохранения возложил цветы к мемориальной доске военному врачу, Герою СССР Евгению Клумову
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