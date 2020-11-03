Об этом глава Минздрава Украины Максим Степанов сказал во время выступления в Верховной раде, пишет РБК-Украина.
– Ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую. Нам необходимо приготовиться к неизбежному – легко пройти вторую волну невозможно. Поэтому наши усилия направлены на то, чтобы пережить эти испытания с минимальными затратами, – заявил министр.
По словам Степанова, инфекция распространяется по стране «в ураганном режиме». За последние сутки в Украине зафиксировали 8899 случаев заражения коронавирусом, всего с начала инфекции зарегистрировано уже более 400 тысяч. Министр здравоохранения заявил, что при цифре в 20 тысяч новых случаев ежедневно в стране на 100% заполнятся койко-места вместе с мобильными госпиталями. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что жесткий карантин в стране будут вводить при 15 тысячах новых случаев каждый день.
Фото: moz.gov.ua
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Министр здравоохранения Украины заявил, что ситуация с коронавирусом в стране становится катастрофической
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