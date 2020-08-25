Министр здравоохранения РФ: Москва передала Минску документы по третьему этапу испытаний вакцины "Спутник V"

Михаил Мурашко. Фото: архив

ТАСС

, – сказал министр во время рабочей поездки в Калужскую область России.Как сообщалось ранее, президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились, что Беларусь станет первой страной, куда поставят российскую вакцину от коронавируса нового типа, а также о том, что граждане республики в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний препарата.