Министр здравоохранения РФ: Москва передала Минску документы по третьему этапу испытаний вакцины "Спутник V"

Россия направила Беларуси необходимые документы для совместного исследования вакцины против COVID-19, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.
Михаил Мурашко. Фото: архив ТАСС
"Отправлены документы по вакцине, они сейчас рассматривают их, и мы предложили выступить страной для проведения клинических исследований, они подтвердили, что заинтересованы в этом. Количество человек будет определяться дизайном клинических исследований", – сказал министр во время рабочей поездки в Калужскую область России.
Как сообщалось ранее, президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились, что Беларусь станет первой страной, куда поставят российскую вакцину от коронавируса нового типа, а также о том, что граждане республики в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний препарата.
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