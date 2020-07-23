Министр здравоохранения наградил медиков в Борисове

В эти дни по всей стране проходит награждение тех, кто стоял на первой линии борьбы с коронавирусом. Всего более двух тысяч медработников – врачей, медсестер, санитарок – в ближайшие дни будут отмечены памятными подарками и денежными премиями, грамотами и дипломами. Сегодня в Борисовской ЦРБ, награждая четырех сотрудниц, министр здравоохранения Владимир Караник отметил, что именно благодаря самоотверженному труду и профессионализму каждого медика система выдержала, а оказание помощи всем пациентам ни на секунду не останавливалось.
Инфекционная больница в Борисове первой столкнулась с пациентами, инфицированными COVID-19. Старшая медсестра инфекционного отделения Ольга Дащинская хорошо помнит этот день: седьмого марта доставили первого заболевшего. Правда, тревога оказалось ложной: диагноз не подтвердился. Но именно тогда коллектив понял, что к первым пациентам он действительно готов: все отработали четко и слаженно.
– Все-таки это наш профиль, мы были готовы всегда, – говорит Ольга Дащинская. – Было тяжело, не скрываю. Но сейчас стало полегче. Да и главное в таком деле – командная работа. Поэтому считаю, что благодарность, полученная из рук министра, наша общая. Мы, конечно, к наградам и почестям не стремились, но всегда приятно, когда твой труд оценивается по достоинству.
Старшая медицинская сестра отделения анестезиологии и реанимации инфекционной больницы Татьяна Чалей – только после ночной смены. Рассказывает, что их отделение первым в Минской области начало принимать сначала контактных пациентов, а потом и с коронавирусом.
– Нам в каком-то плане было проще, – рассказывает Татьяна Николаевна. – Все-таки это наш профиль, мы имеем понятие об особо опасных инфекциях, постоянно проходят учения… Мы были готовы к этому как никто другой, где-то даже помогали коллегам из других служб. Все работали дружно и просто добросовестно делали свою работу.
На передовой всегда и амбулаторно-поликлиническая служба. Именно здесь врачи первыми встречают пациента и никогда не знают, с чем столкнутся на каждом визите.
– У нас каждый день без коронавируса, – улыбается фельдшер-лаборант 2-й взрослой поликлиники Ольга Карась. – Научились уже чувствовать людей, иногда даже какая-то интуиция срабатывает вместе с профессиональными знаниями. За каждым анализом стоят человек, его жизнь и здоровье. И если ты будешь делать свою работу плохо, от этого пострадают люди.
Ольга Николаевна в медицине 27 лет и честно признается, что очень любит свою работу: верит, что делает добро и помогает людям. Но очень смущается, когда речь заходит о награде: мол, просто выполняла свою работу.
Процедурная медсестра пульмонологического отделения Борисовской ЦРБ Елена Осипович тоже в числе тех, кто получает благодарность из рук министра здравоохранения. Она уверена, что без слаженной работы всего коллектива ничего не получилось бы:
– Было по-всякому, и сложно бывало тоже. Но благодаря нашей сплоченности все прошло удачно, и мы выстояли.
Награждая медработников, Владимир Караник признался, что было крайне сложно выбрать тех, кому предстоит вручить такие награды – спасибо сейчас говорят всем и по всей стране:
– Коронавирус продемонстрировал лучшие черты нашей медицины. Мы убедились, что традиции отечественного здравоохранения живы, что у нас в системе работают высокопрофессиональные и квалифицированные кадры. Когда этого потребовала ситуация, невзирая ни на что все включились в эту работу и выполнили свой долг профессионально и с полной ответственностью. В это наряженное время система выдержала. Ни на минуту не остановилось оказание экстренной помощи, ни один из РНПЦ не был перепрофилирован и продолжал оказывать помощь по своему профилю. Значит, первичное звено справилось с поставленными задачами. Спасибо!
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Министр здравоохранения наградил медиков в Борисове
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Фото: Сергей МИЦЕВИЧ