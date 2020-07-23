Министр здравоохранения наградил медиков в Борисове

Инфекционная больница в Борисове первой столкнулась с пациентами, инфицированными COVID-19. Старшая медсестра инфекционного отделения Ольга Дащинская хорошо помнит этот день: седьмого марта доставили первого заболевшего. Правда, тревога оказалось ложной: диагноз не подтвердился. Но именно тогда коллектив понял, что к первым пациентам он действительно готов: все отработали четко и слаженно.– говорит Ольга Дащинская.Старшая медицинская сестра отделения анестезиологии и реанимации инфекционной больницы Татьяна Чалей – только после ночной смены. Рассказывает, что их отделение первым в Минской области начало принимать сначала контактных пациентов, а потом и с коронавирусом.– рассказывает Татьяна Николаевна.На передовой всегда и амбулаторно-поликлиническая служба. Именно здесь врачи первыми встречают пациента и никогда не знают, с чем столкнутся на каждом визите.улыбается фельдшер-лаборант 2-й взрослой поликлиники Ольга Карась.Ольга Николаевна в медицине 27 лет и честно признается, что очень любит свою работу: верит, что делает добро и помогает людям. Но очень смущается, когда речь заходит о награде: мол, просто выполняла свою работу.Процедурная медсестра пульмонологического отделения Борисовской ЦРБ Елена Осипович тоже в числе тех, кто получает благодарность из рук министра здравоохранения. Она уверена, что без слаженной работы всего коллектива ничего не получилось бы:Награждая медработников, Владимир Караник признался, что было крайне сложно выбрать тех, кому предстоит вручить такие награды – спасибо сейчас говорят всем и по всей стране: