Министр юстиции проведет 18 июня личный прием граждан в Калинковичах

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Министр будет принимать граждан с 12:00 до 13:00 в Калинковичском районном исполнительном комитете (Калинковичи, площадь Ленина, 1) по вопросам, относящимся к компетенции Министерства юстиции. Предварительно записаться на прием можно через Калинковичский райисполком по телефонам 8(02345) 42140, 8(02345) 43700.В Минюсте также рассказали о ближайших прямых телефонных линиях. Например, 15 июня с 10:00 до 11:00 консультант управления нотариата и загсов Елена Семенюк ответит на вопросы, касающиеся регистрации актов гражданского состояния. Получить ответы можно будет по телефону 8 017 200 82 58.А 17 июня с 11:00 до 12:00 Минюст проведет прямую телефонную линию с участием заместителя начальника управления контроля и собственной безопасности главного управления принудительного исполнения Светланы Старокожевой. Она проконсультирует по теме "Об организации работы территориальных органов принудительного исполнения" по телефону 8 017 200 39 19.