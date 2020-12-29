Министр юстиции Олег Слижевский поздравил воспитанников Березковской детский сад-базовой школы в ходе республиканской благотворительной акции «Наши дети».
Новогодние праздники – время чудес, которым открывают сердца и взрослые, и дети во всех уголках страны. А в агрогородке Березки Докшицкого района на ярком новогоднем утреннике уже 16 раз подряд встречали дорогих гостей – представителей Министерства юстиции Республики Беларусь. Местная сад-школа, которую сегодня посещают 39 детей, – подшефное учреждение этого ведомства. Со сладкими подарками по традиции здесь побывал министр юстиции Республики Беларусь Олег Слижевский.
Поздравляя ребят, родителей и педагогов с праздниками, Олег Леонидович признался, что всегда с нетерпением ждет поездки:
– Министерство юстиции давно дружит с этой сельской школой. Скажу откровенно, нынче стоял вопрос о том, чтобы просто передать в Березки презенты. Но зная, какой душевный, полный тепла новогодний праздник здесь всегда готовят, мы все же решили побывать на представлении. Уходящий год был для всех непростым, поэтому сегодня хочется пожелать главного: чтобы наступающий 2021-й стал для нас годом надежд, здоровья, благополучия, согласия и мира!
К слову, коллектив министерства поддерживает подшефное учреждение образования не только в новогодние праздники. Так, ко Дню знаний и 100-летнему юбилею школы в этом году Минюст передало в Березки интерактивную доску, многофункциональное устройство и компьютер.
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Министр юстиции Олег Слижевский поздравил Березковскую детский сад-школу во время акции «Наши дети»
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