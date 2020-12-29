Министр юстиции Олег Слижевский поздравил Березковскую детский сад-школу во время акции «Наши дети»

Новогодние праздники – время чудес, которым открывают сердца и взрослые, и дети во всех уголках страны. А в агрогородке Березки Докшицкого района на ярком новогоднем утреннике уже 16 раз подряд встречали дорогих гостей – представителей Министерства юстиции Республики Беларусь. Местная сад-школа, которую сегодня посещают 39 детей, – подшефное учреждение этого ведомства. Со сладкими подарками по традиции здесь побывалПоздравляя ребят, родителей и педагогов с праздниками, Олег Леонидович признался, что всегда с нетерпением ждет поездки:К слову, коллектив министерства поддерживает подшефное учреждение образования не только в новогодние праздники. Так, ко Дню знаний и 100-летнему юбилею школы в этом году Минюст передало в Березки интерактивную доску, многофункциональное устройство и компьютер.