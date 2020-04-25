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  2. Министр юстиции и сотрудники ведомства во время субботника установили новую скамейку в минском парке

Министр юстиции и сотрудники ведомства во время субботника установили новую скамейку в минском парке

В парке имени М.Павлова сегодня появились 4 новые удобные кованые скамейки. Одну из них сегодня лично установили сотрудники министерства юстиции вместе с министром. Найти скамейку очень легко – на ней так и написано – “Мiнiстэрства юстыцыi”.


Коллектив Министерства юстиции уже не в первый год во время республиканского субботника вносит свой вклад в благоустройство столицы. В этом году Министр юстиции Олег Слижевский вместе со своими заместителями и сотрудниками Министерства трудился в парке им. М. Павлова неслучайно. Год назад здесь состоялась торжественная церемония закладки памятной аллеи, приуроченная к 100-летию образования органов юстиции Беларуси.


30 молодых и красивых лип были посажены работниками Минюста Беларуси в излюбленном минчанами зеленом уголке Московского района. Целый год за ними ухаживали, деревья окрепли и даже немного подросли. Найти аллею легко – она находится на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Космонавтов.


Там также установлен памятный знак. К инициативе по благоустройству парка присоединились также Белорусская нотариальная палата, Белорусская республиканская коллегия адвокатов, а также РУП «БелЮрОбеспечение». Каждая из организаций установила свою «именную» скамейку.  



Фото: министерство юстиции 

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