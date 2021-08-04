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Министр внутренних дел Иван Кубраков проведет прием граждан в Минске 11 августа

Министр внутренних дел Иван Кубраков в качестве уполномоченного представителя Президента Беларуси по городу Минску проведет прием граждан 11 августа, сообщает "Минск-Новости" со ссылкой на пресс-службу столичной администрации. 


Глава ведомства начнет прием 11 августа 2021 года в 10:00 в здании Мингорисполкома по адресу: проспект Независимости, 8, кабинет. Нужна предварительная запись, ее можно сделать 5 и 6 августа 2021 года с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по адресу: улица Городской Вал, 4 (подъезд № 4, помещение приемной граждан МВД), и по телефону 218-78-95.

Фото: архив БЕЛТА
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