Министр внутренних дел Иван Кубраков посетил школу-интернат в Радошковичах

Иван Кубраков, министр внутренних дел, общаясь с журналистами после представления, отметил, что дружба министерства со школой-интернатом длится уже много лет: «Мы приезжаем сюда не только на акцию «Наши дети». Регулярно оказываем помощь, в том числе материальную. Сегодня, по согласованию с администрацией, мы привезли в подарок учреждению более 30 изделий для комплектования детской площадки (для дошколят), а также наборы конфет, которые были вручены детям». Представители министерства привезли в подарок скамейки, садовые фигуры, песочницы, садовых гномов, качалки и многое другое.Министр отметил, что решением офицерского собрания в эти дни помощь (деньги, игрушки) сотрудники милиции окажут не только подшефным школам-интернатам в разных областях, но также и детям, которые находятся в сложном материальном положении: «Это дети в тех семьях, которые стоят на учетах в социальных службах. Мы уточняем, что им необходимо, и помогаем». Кубраков уверен, что для помощи и благотворительности в принципе не надо ждать каких-то акций. Этим нужно заниматься постоянно.В Радошковичском учебно-педагогическом комплексе детский сад-средняя школа Молодечненского района сегодня находятся 19 детей, чьи родители не могут по тем или иным причинам исполнять свои обязанности. Поэтому эти ребята находятся в школе круглые сутки. Здесь для этого есть все условия. До недавнего времени учреждение считалось школой-интернатом, но сегодня необходимости в этом нет. Директор учебно-педагогического комплекса Игорь Дятловский говорит, что в понедельник будет принято решение о возвращении в семьи еще семерых из этих 19 ребят. Новый год они встретят вместе с родителями.Иван Кубраков подчеркнул, что самый главный подарок для таких детей – находиться с мамой и папой: «Хочу пожелать этим детям, чтобы они обязательно вернулись в семью. А взрослым – чтобы подумали, кого они теряют». По словам руководителя МВД, министерство сделает все возможное для тех семей, которые нуждаются сегодня в помощи, не будучи в состоянии сами обеспечить свое благополучие. Министр также пригласил воспитанников школы в Минск: «Во время зимних каникул они смогут увидеть, как готовятся к службе сотрудники милиции, познакомиться с нашими служебными собаками. Организуем транспорт, питание».Дмитрий Балаба, командир Минского ОМОНа, предложение министра поддержал и рассказал, что ОМОН планирует организовать небольшой детский праздник во время каникул: «У детей будет возможность посидеть в служебной машине, покушать солдатской каши, организуем детское представление». Он рассказала, что увиденное в этой школе театрализованное представление вызвало у него теплые эмоции: «Мои дети уже взрослые. Но есть внуки: внуку пять лет, внучке – годик. Хочется проводить с ними больше времени. К сожалению, служебные вопросы не всегда дают возможность это сделать». Дмитрий Балаба пожелал всем детям исполнения их предновогодних желаний. Особенно тем малышам, которые мечтают вернуться в семью: «Пусть их желания сбудутся. Чтобы такой страшной вещи как одиночество они никогда не испытывали».