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Министр транспорта и коммуникаций возложил цветы к памятнику ветеранам дорожного хозяйства

«Эх, дороги, пыль да туман…» – эта песня звучит по-особенному возле памятника ветеранам дорожного хозяйства, которые внесли вклад в победу в Великой Отечественной войне, а также в послевоенное восстановление и развитие автомобильных дорог нашей страны. Находится он в деревне Жуков Луг Минского района, возле трассы М-2, что тоже символично: две пластины из нержавеющей стали высотой 8,4 метра, устремленные к небу, – точно еще две дорожные полосы, ведущие из прошлого в будущее. Снизу на пластинах расположены горельефы, на одном из которых изображены подвиги дорожников в годы Великой Отечественной войны, а на другом – труд в послевоенное время. 

Накануне великого праздника Победы цветы к памятнику возложил Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций. Венки, корзины с розами, букеты алых гвоздик оставили у подножия памятного знака и другие члены делегации, среди которых были Тадеуш Павловский, председатель Республиканского общественного объединения ветеранов дорожного хозяйства, Наталья Русакович, заместитель председателя Белорусского профессионального союза работников транспорта и коммуникаций, Сергей Кравченко, декан факультета транспортных коммуникаций БНТУ. 

Поздравляя всех присутствующих, Алексей Авраменко отметил:

– Для всех нас 9 Мая – наиважнейшая дата и величайший праздник. Мы чтим память павших и гордимся великой Победой. Неоценимый вклад в Победу внесли ветераны транспортной отрасли и дорожного хозяйства, которые в годы военного лихолетья возводили и восстанавливали дороги, обеспечивали проход боевой техники, подвоз боеприпасов и продовольствия. Мы чтим всех тех, благодаря кому можем работать, радоваться успехам и с уверенностью смотреть в будущее. К сожалению, ветеранов с каждым годом становится все меньше и меньше, и нам действительно очень важно сохранять память о тех, кто приближал победу, особенно сейчас, когда предпринимаются попытки переписать нашу историю. Нельзя не отдать дань памяти и дорожникам, которые в послевоенные годы занимались восстановлением дорожного хозяйства. Ведь практически все коммуникации были разрушены. Хорошо развитая сегодня дорожная сеть республики создана многими поколениями белорусских дорожников. Опираясь именно на знания, накопленный опыт и следуя их примеру, специалисты данной сферы сегодня успешно выполняют поставленные задачи и реализуют важные транспортные проекты. 

Председатель Республиканского общественного объединения ветеранов дорожного хозяйства передал поздравления с Днем Победы от руководителя ветеранской организации Российской Федерации. Он напомнил, что в 1941 году народы СССР объединились, чтобы не дать поработить себя фашизму – и эту задачу выполнили. Спустя годы дорожники объединились и создали памятник своим героическим коллегам. 

– Впрочем, примеров, когда дорожные организации, объединившись, решают глобальные задачи с высоким качеством и в короткие сроки, немало, – подчеркнул Тадеуш Павловский. 

Наталья Русакович признала, что рада участвовать в церемонии возложения цветов и отдать дань памяти тем, кто ковал победу, поблагодарить их за возможность жить под мирным небом, трудиться на благо родины:

– Очень сложно переоценить вклад работников дорожного хозяйства в победу советского народа над фашизмом! Они всегда были на передовой, делали свою работу при любой погоде и в любой ситуации. Они строили дороги, восстанавливали переправы, мосты, чтобы обеспечить движение войск, которые шли за нашей дорогой победой. 

Сергей Егорович Кравченко поздравил присутствующих от имени студентов и отметил:

– Мы стараемся не только обучать профессионалов, но и воспитывать патриотов. Ведь молодежь – это наше будущее. Пока жива память – живы герои войны. Студенты ФТК БНТУ заботятся о благоустройстве памятника, наводят здесь порядок, принимают участие в патриотических акциях. 
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