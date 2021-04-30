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Министр транспорта и коммуникаций: спрос на белорусско-российское пассажирское сообщение сейчас огромный

В ближайшее время ведомство продолжит работу по восстановлению железнодорожных и авиамаршрутов. Есть планы и на возобновление автомобильного сообщения между странами.


Министр транспорта и коммуникаций Анатолий Авраменко принял участие в торжественном открытии дневного скоростного международного пассажирского сообщения поездов по маршруту Минск – Москва.

– Мы шаг за шагом восстанавливаем международное движение, которое было остановлено в прошлом году, –отметил глава министерства. – Но сегодня особенный день, потому что запускаем абсолютно новый формат пассажирских перевозок – быстрых, комфортных, современных. Спрос огромный: 349 билетов на первый рейс раскупили за три часа.
 
Останавливаться на достигнутом не будут. Анатолий Авраменко подчеркнул, что сегодня белорусскую и российскую столицу, кроме поездов, связывают самолеты. Пока всего пять рейсов в неделю.

–  А до пандемии было 77, и все заполненные. Это не говоря об автомобильном сообщении, которое еще стоит на паузе.

По словам начальника Белорусской железной дороги Владимира Морозова, запуск скоростных электричек «Ласточка» изначально планировался на середину 2020 года. Но из-за пандемии старт пришлось отложить.

– Мы говорим не только о более высокой скорости передвижения, но и новой политике ценообразования. Стоимость билетов на эти поезда значительно ниже, чем на другие в международном сообщении, – заметил глава БЖД.

Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев считает, что с новыми поездами ближе становятся тысячи людей, которые уже купили билеты:

– Они наконец едут к близким, на учебу и работу, отдыхать и лечиться, – рассказал госсекретарь, который лично пообщался с пассажирами первого поезда. – Важно, что «Ласточки», которые связали две столицы, произведены на машиностроительных мощностях России. А мы знаем, как сильна кооперация промпредприятий наших стран. 

Госсекретарь Союзного государства напомнил: у белорусов и россиян одно Отечество от Бреста до Владивостока.

–Приятно, что силами РЖД и БЧ мы можем это ощутить в полной мере, – заявил Дмитрий Мезенцев.
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Фото: Анна КУРАК
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