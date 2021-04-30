Министр транспорта и коммуникаций: спрос на белорусско-российское пассажирское сообщение сейчас огромный

принял участие в торжественном открытии дневного скоростного международного пассажирского сообщения поездов по маршруту Минск – Москва., –отметил глава министерства. –Останавливаться на достигнутом не будут. Анатолий Авраменко подчеркнул, что сегодня белорусскую и российскую столицу, кроме поездов, связывают самолеты. Пока всего пять рейсов в неделю.По словам, запуск скоростных электричек «Ласточка» изначально планировался на середину 2020 года. Но из-за пандемии старт пришлось отложить., – заметил глава БЖД.считает, что с новыми поездами ближе становятся тысячи людей, которые уже купили билеты:рассказал госсекретарь, который лично пообщался с пассажирами первого поезда.Госсекретарь Союзного государства напомнил: у белорусов и россиян одно Отечество от Бреста до Владивостока., – заявил Дмитрий Мезенцев.