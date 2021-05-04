Министр связи и информатизации Константин Шульган 5 мая проведет личный прием в министерстве с одновременным включением прямой телефонной линии. Такая информация размещена на сайте ведомства.
Фото: БЕЛТА
Личный прием граждан и юридических лиц пройдет в министерстве с 8:00 до 13:00 по адресу г. Минск, пр. Независимости, 10, первый этаж – комната приема граждан, вход со стороны ул. Володарского. Одновременно с 10:00 до 12:00 будет включена прямая телефонная линия с министром по телефону +375 (17) 287 88 89.
На личный прием можно предварительно записаться по телефону +375 (17) 287 87 06 (10) или с помощью электронной почты mpt@mpt.gov.by (в электронном письме необходимо указать фамилию, имя, отчество заявителя, контактный телефон, адрес проживания и краткое содержание возникшего вопроса).
В Министерстве связи и информатизации обратили внимание, что в соответствии с законодательством при обращении на прямую телефонную линию необходимо указывать Ф.И.О. и данные о месте жительства и/или работы/учебы.
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Министр связи и информатизации проведет 5 мая "прямую линию" и прием граждан
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