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Министр связи и информатизации проведет 28 августа прямую телефонную линию

Министр связи и информатизации Константин Шульган проведет 28 августа прямую телефонную линию. Такая информация размещена в телеграм-канале Минсвязи. 

Фото: БЕЛТА

Задать вопросы можно с 9:00 до 12:00 по телефону (8-017) 287-87-06.

В ведомстве также рассказали, что в этот же день в РУП "Белтелеком" и "Белпочта", а также у операторов сотовой связи пройдут прямые телефонные линии с руководством. 

На вопросы граждан ответят: заместитель генерального директора по техническим вопросам РУП "Белпочта" Сергей Потапенко по телефону (+375 17) 293-55-48, заместитель гендиректора по техническим вопросам РУП "Белтелеком" Андрей Жаркевич по телефону (+375 17) 217-10-77, руководитель коммерческого департамента СООО "Мобильные ТелеСистемы" Николай Булаш по телефону  (+375 33) 905-00-23.
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