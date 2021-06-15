Личный прием граждан и представителей юридических лиц в Новополоцке с участием министра связи и информатизации Константина Шульгана пройдет 17 июня. Такая информация размещена на сайте ведомства.
Прийти на личный прием к министру можно с 11:00 до 12:00. Мероприятие пройдет в Новополоцком городском исполнительном комитете (г. Новополоцк, ул. Молодежная, 74, каб. 105). Во время приема Константину Шульгану можно задать вопросы, затрагивающие деятельность в области связи (как почтовой, так и электросвязи) и информатизации. Предварительная запись проводится по номеру 8 (0214) 50 03 06.
Вместе с личным приемом граждан и юрлиц состоится прямая телефонная линия по телефону 8 (0214) 50 31 00.
Фото: БЕЛТА
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Министр связи и информатизации 17 июня проведет личный прием граждан в Новополоцке
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