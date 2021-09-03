Министр спорта рассказал, как нужно перезагрузить систему в футболе

Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук прокомментировал журналистам итоги совещания с участием Президента по вопросу развития футбола и спортивной отрасли в целом.
В частности, министр обратил внимание, что сегодня мы видим результаты игры национальной сборной и клубов не того уровня, который ожидает страна и болельщики:
– Сегодня основная задача – перезагрузить систему, которая есть, совершенствовать ее. В первую очередь надо обратиться к детскому футболу – фундаменту, который дает будущих звезд.
Вторая проблема связана с нехваткой профессиональных тренеров, констатировал Сергей Ковальчук:
– Тренеры сегодня не обладают теми навыками, знаниями, умениями и качествами, которые должны быть, чтобы показывать результат. Поэтому наш университет физической культуры, Белорусская федерация футбола должны самым пристальным образом посмотреть на подготовку тренеров. Это надо сделать повсеместно во всех регионах.