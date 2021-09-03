Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 2.98
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Министр спорта рассказал, как нужно перезагрузить систему в футболе

Министр спорта рассказал, как нужно перезагрузить систему в футболе

Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук прокомментировал журналистам итоги совещания с участием Президента по вопросу развития футбола и спортивной отрасли в целом.


В частности, министр обратил внимание, что сегодня мы видим результаты игры национальной сборной и клубов не того уровня, который ожидает страна и болельщики:

– Сегодня основная задача – перезагрузить систему, которая есть, совершенствовать ее. В первую очередь надо обратиться к детскому футболу – фундаменту, который дает будущих звезд.

Вторая проблема связана с нехваткой профессиональных тренеров, констатировал Сергей Ковальчук:

 Тренеры сегодня не обладают теми навыками, знаниями, умениями и качествами, которые должны быть, чтобы показывать результат. Поэтому наш университет физической культуры, Белорусская федерация футбола должны самым пристальным образом посмотреть на подготовку тренеров. Это надо сделать повсеместно во всех регионах.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы