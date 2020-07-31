Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко поздравил комбайнера Столбцовского района с 55-й жатвой

Трудовой стаж Геннадия Цвирко в ОАО «Агронеманское насчитывает 55 лет. Ровно столько уборочных кампаний за плечами неординарного человека. Работал трактористом, мастером-наладчиком бывшего колхоза имени Ленина Столбцовского района. С 1980 года он трудится бригадиром производственного участка №1 этого хозяйства. Награжден орденами и медалями, многочисленными грамотами. Когда министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко узнал о человеке, беспрерывно участвующем в жатве на протяжении столь длительного времени, к тому же выращивающем хлеб своими руками и показывающем высокое мастерство, он, конечно, пожелал познакомиться с ним и сказать искренние слова благодарности:

-- Тот, кто понимает землю и знает, как выращивают хлеб, оценят заслуги Геннадия Адамовича Цвирко перед Родиной по достоинству. Таких людей надо уважать, ценить и награждать. Чтобы в семидесятитрехлетнем возрасте трудиться и убирать зерно, надо любить родную землю, свою страну и малую родину.

Министр прямо в поле вручил комбайнеру нагрудный знак отличия «За заслугi у сельскай гаспадарцы». В честь труженика прозвучали песни. Его наградили председатель Столбцовского райисполкома Денис Колесень, председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса Василий Хватик, профлидер областной организации Михаил Бода, директор ОАО «Агронеманский» Денис Захарчук.

Сегодня в республике 102 комбайновых экипажей намолотили более тысячи тонн зерна, 4 – более двух тысяч, 2 – более трех тысяч тонн зерна. Список персональных рекордов каждый день пополняется, благодаря добросовестному труду сельчан и высокому урожаю.