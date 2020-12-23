Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко ответил на вопросы читателей «Сельской газеты»









Актуальный вопрос прозвучал от главного агронома фермерского хозяйства «Терра Ностра» Бешенковичского района Дмитрия Солодкова: «Почему, владея 25 процентами мирового рынка калия, и покупая его по цене в 10 раз ниже мировой, а мы его вносим в недостаточном количестве. Лишь в Гродненской области последние годы накапливают его под 100 процентов – соответственно, там и результат в растениеводстве есть. А ведь калийные удобрения – это и перезимовка озимых, и стрессоустойчивость, например, в условиях засухи». Интересовались, насколько справедливо утверждать, что сельское хозяйство живет именно за счет молока, ведь всему основа земля: эффективность того же животноводства на 60–70 процентов зависит от кормов. От других звучали предложения, как вывести на новый уровень работы убыточные сельхозорганизации, и слова благодарности молодым и прогрессивным руководителям хозяйств. А кто-то и вовсе решил заняться фермерством и спрашивал, с чего начать.Словом, каждый вопрос, предложение и пожелание оказались весьма актуальны. Дело в том, что уходящий год выдался для аграриев насыщенным и непростым, но вместе с тем оказался одним из самых успешных, несмотря на холодную весну и эпидемиологические факторы. И это неудивительно. Как отметил Иван Крупко, успех – не просто благоприятное стечение обстоятельств, это результат слаженной многолетней работы тысяч людей. Поэтому с уверенностью можно сказать, что белорусские аграрии в очередной раз выдержали свой профессиональный экзамен.Ответ на этот и другие вопросы, а также подробности читайте в ближайших выпусках «Сельской газеты».