Соблюдение технологии, оптимальные сроки работ: Крупко посетил сельхозпредприятия Шарковщинского района

Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко посетил несколько сельхозпредприятий Шарковщинского района. Особое внимание уделил вопросу реконструкции животноводческого помещения в ОАО «Княж».





– Все делаем своими силами, быстро, аккуратно и, уверен, результативность вложенных сил, средств окупится с лихвой, – отметил руководитель сельхозпредприятия Владимир Будо. – Несколько лет назад построили новую ферму, два обветшавших коровника на окраине агрогородка Германовичи оказались ненужными. Неиспользуемые здания некоторое время пустовали. В прошлом году отремонтировали одно из них хозспособом, затратили на это порядка 140 рублей. Весной министр приезжал в хозяйство. Рассказали ему о планах по второму зданию. Предложение он поддержал, подчеркнув при этом, что модернизация, реконструкция имеющихся животноводческих строений – важное условие успешного развития отрасли.

За полгода провели масштабные работы, затратили свыше 150 тысяч рублей и еще около 50 тысяч израсходуют в ближайшие 2–3 недели. В конце ноября в обновленных стенах поселят телят в возрасте от 2 до 4 месяцев. Когда подрастут, их переведут в соседнее отремонтированное строение, где уже обособленно стоят сухостойные коровы.

– Первое здание обошлось дешевле, а во втором перестраивали часть стены, пришлось менять крышу, теперь заливаем пол, делаем хорошие подъезды. Купили пастеризатор, поилки с подогревом для совсем маленьких и многое другое. Все удобно, компактно, красиво. А главное, не брали кредитов, все – за свои средства, – подчеркивает Владимир Будо.

Что касается уборочной, год для ОАО «Княж» выдался неплохой. Порадовал озимый рапс. Урожайность его в среднем составила 24,3 центнера с гектара. Намолотили 590 тонн маслосемян. Урожай озимых зерновых собрали хороший. Уборку кукурузы завершили несколько недель назад.

В беседе с председателем райисполкома Дмитрием Ломако Иван Крупко подчеркнул важность строгого соблюдения технологии производства сельхозпродукции, выполнения полевых работ в оптимальные агротехнические сроки. Шарковщинский район – аграрный. Поэтому решению вопросов сельхозтематики должно уделяться максимальное внимание.

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