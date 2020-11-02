Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык: «Есть вопросы, которые не стоит политизировать»

Выступая на заседании общественного координационного экологического совета (ОКЭС) при Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, глава природоохранного ведомства страны Андрей Худык призвал общественность не политизировать вопросы, связанные с экологией.
– Хочу обратиться к негосударственным экологическим организациям: мы дорожим опытом нашего сотрудничества. Вы – представители общественности. Ваше мнение и помощь важны при выработке общих решений, решений на пользу общего дела.
Однако в последнее время, отметил Андрей Худык, ряд вопросов, а один из них по проекту постановления Совета Министров «Об утверждении Правил охраны и рационального использования зубров», стал неким камнем преткновения.
– К диалогу по данному вопросу мы пригласили всех заинтересованных. Уточню, что работа в первую очередь была сопряжена с необходимостью приведения действующей редакции правил в соответствие с требованиями нормотворчества (это новая редакция, а не дополнения и изменения). Абсолютно никаких помыслов о том, что зубры становятся объектом охоты, у нас нет, и об этом речь не идет. Пересмотрены отдельные критерии отнесения зубров к резервному генофонду. Это обсуждалось открыто и публично. С наиболее заинтересованными общественными организациями, а это «Багна» и «Ахова птушак Бацькаўшчыны», вопросы по зубрам были согласованы. Имеется протокол обсуждений новой редакции правил. И что в итоге? Один за другим они негативно высказываются в социальных сетях об этом проекте. Меня это удивило и возмутило, – отметил Андрей Худык.
Тем не менее министр подчеркнул, что, невзирая на неприятные факты, Минприроды готово к продолжению диалога.
– Если у вас возникли дополнительные вопросы, мы готовы их обсуждать. Ведь главные задачи у нас – общие, это охрана природы.
Напомним, после долгих обсуждений со всеми заинтересованными в стране были приняты обновленные Правила охраны и рационального использования зубров. Работу над документом в первую очередь инициировали держатели трех микропопуляций, где количество зубров в разы превышает цифры, установленные планами действий по сохранению и рациональному их использованию.
Фото: БЕЛТА
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Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык: «Есть вопросы, которые не стоит политизировать»
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