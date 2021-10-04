Министр образования рассказал, какие функции возлагаются на руководителей по военно-патриотическому воспитанию

В белорусских школах с этого учебного года появилась новая должность – руководитель по военно-патриотическому воспитанию. В чем заключаются обязанности военруков, рассказал в эфире программы "В людях" на СТВ министр образования Беларуси Игорь Карпенко.
Он пояснил, чем была обусловлена необходимость появления такого специалиста в учебных заведениях:
– Во-первых, был нужен человек, разбирающийся в вопросах безопасности. Случай в Столбцах (там учитель и ученик погибли в результате нападения школьника. – Прим. ред.) нам многое подсказал. После произошедшего весь интернет пестрил, что в школах не выстроена безопасность, туда могут войти все. Мы стали ужесточать требования в этом году: появились турникеты, тревожные кнопки, некоторые школы передали под специализированную охрану. Нас опять начали обвинять в том, что мы все сделали неправильно, – высказался глава ведомства.
По его словам, военрук сегодня должен взять на себя не только функции по военно-патриотическому воспитанию:
– За вопросы воспитания отвечают директор и его заместитель. Военрук – это еще один штык в команде, который будет помогать реализовывать различные направления и программы. Есть еще дополнительный функционал – связь с воинскими частями и военкоматами, вопросы профориентационной работы высших учебных заведений силовых ведомств. Это и вопросы безопасности, как я уже подчеркнул. И в целом понимание обстановки и атмосферы в коллективе, – пояснил он.