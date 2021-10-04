Министр образования рассказал, какие функции возлагаются на руководителей по военно-патриотическому воспитанию

Он пояснил, чем была обусловлена необходимость появления такого специалиста в учебных заведениях:(там учитель и ученик погибли в результате нападения школьника. –– высказался глава ведомства.По его словам, военрук сегодня должен взять на себя не только функции по военно-патриотическому воспитанию:– пояснил он.