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  2. Министр образования рассказал, будут ли переводить учащихся на удаленное обучение из-за COVID-19

Министр образования рассказал, будут ли переводить учащихся на удаленное обучение из-за COVID-19

На эту тему министр образования Беларуси Игорь Карпенко высказался в эфире телеканала ОНТ.


- Я бы не идеализировал удаленку. Сегодня мы читаем аналитические материалы и ВОЗ и ЮНИСЕФ, где четко прописано, что в отдельных странах некоторые школьники могли пропустить 40-45 учебных недель. Также отмечается, что резко снизилось качество учебного процесса и доступность к общему среднем образованию, - поделился мнением он. 

Руководитель ведомства напомнил, что сейчас школьники, которые пропустили занятия,  могут воспользоваться информационно-образовательным ресурсом eior.by. Площадка позволяет учащемуся самостоятельно изучить какие-либо темы. 

- Но все мы понимаем, что этот ресурс не заменит классно-урочную систему, - добавил Игорь Карпенко. 

Фото: скриншот из видео
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