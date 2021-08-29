Министр образования рассказал, будут ли переводить учащихся на удаленное обучение из-за COVID-19

На эту тему министр образования Беларуси Игорь Карпенко высказался в эфире телеканала ОНТ.
- Я бы не идеализировал удаленку. Сегодня мы читаем аналитические материалы и ВОЗ и ЮНИСЕФ, где четко прописано, что в отдельных странах некоторые школьники могли пропустить 40-45 учебных недель. Также отмечается, что резко снизилось качество учебного процесса и доступность к общему среднем образованию, - поделился мнением он.
Руководитель ведомства напомнил, что сейчас школьники, которые пропустили занятия, могут воспользоваться информационно-образовательным ресурсом eior.by. Площадка позволяет учащемуся самостоятельно изучить какие-либо темы.
- Но все мы понимаем, что этот ресурс не заменит классно-урочную систему, - добавил Игорь Карпенко.
Фото: скриншот из видео