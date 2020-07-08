Министр образования провел прием граждан в Пинском районе

Сегодня Игорь Карпенко встретился с руководством района, посетил ряд учреждений образования и провел выездной прием граждан.

На беседу к Игорю Карпенко записались два жителя Пинска. У министра образования было достаточно времени, чтобы внимательно выслушать обратившихся и дать обстоятельный ответ. C первым вопросом обратился отец будущего школьника. Повод – зачисление ребенка в школу без свидетельства о рождении. По религиозным убеждениям. Заявление министр образования принял, но объяснил мужчине, что в свете нужно придерживаться законодательства. Без свидетельства о рождении невозможно осуществлять многие юридические процедуры, поэтому отсутствие этого документа в определенном смысле нарушает права детей. Впрочем, в любом случае в школу ребенок пойдет.

Долгая беседа состоялась со вторым посетителем. Пинчанин ведет кружок программирования в одном из заведений города. Он пришел к министру с целым пакетом предложений по совершенствованию учебного процесса. Здесь шла речь о статусе учителя, экспериментальных классах с использованием различных технологий, дистанционном обучении, привлечении к урокам труда практикующих мастеров – тех же швей или слесарей. Игорь Карпенко выслушал и обсудил вопросы, резюмировав, что в любом случае все должно соответствовать законодательству. Оба заявителя оставили письменные обращения.

После приема Игорь Карпенко посетил агрогородок Молодковичи и местную вспомогательную школу-интернат.