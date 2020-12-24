Министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин поздравил воспитанников Андреевского детского дома, что под Оршей, с наступающим Новым годом и передал сладкие подарки. Кроме того, уже по доброй традиции военные помогают подшефному детскому дому решать насущные проблемы. Так, в этом году Минобороны полностью обновило и меблировало спальни подопечных, отремонтировало актовый зал.
Из-за эпидемиологической ситуации Андреевский детский дом сейчас не принимает посетителей и гостей, поэтому министр обороны направил видеопоздравление.
- Сейчас самое главное - ваше здоровье, но подарки, праздник и новогоднее настроение никто не отменял, - обратился с экрана к воспитанникам детского дома министр обороны. - Министерство обороны стремится сделать все, чтобы ваша жизнь была более радостной. Я желаю вам счастливого Нового года. Пусть с каждым из вас обязательно произойдет маленькое чудо.
Пожелания для ребят из Андреевщины записали на видео и юные артисты армейской детской студии «Звездочка», которые каждый год приезжают в детский дом с поздравлениями. Воспитанники же записали ответное видеопоздравление для министра обороны.
Фото: Ян Горбанюк
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Министр обороны Виктор Хренин поздравил воспитанников Андреевского детского дома с наступающим Новым годом
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