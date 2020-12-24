Министр обороны Виктор Хренин поздравил воспитанников Андреевского детского дома с наступающим Новым годом

Из-за эпидемиологической ситуации Андреевский детский дом сейчас не принимает посетителей и гостей, поэтому министр обороны направил видеопоздравление.- обратился с экрана к воспитанникам детского дома министр обороны.Пожелания для ребят из Андреевщины записали на видео и юные артисты армейской детской студии «Звездочка», которые каждый год приезжают в детский дом с поздравлениями. Воспитанники же записали ответное видеопоздравление для министра обороны.Фото: Ян Горбанюк