Сегодня белорусы участвуют в миротворческой миссии в Ливане под эгидой ООН и в Украине в рамках миссии ОБСЕ. Об этом сообщил журналистам министр обороны Виктор Хренин по итогам доклада Президенту.
– Эти вопросы мы планируем развивать и расширять. Миротворческая рота, дислоцирующаяся в Витебске, подготовлена для выполнения этих задач. Прорабатываем дальнейшие направления, чтобы войти в одну из миротворческих миссий, – добавил Виктор Хренин.
Фото: БЕЛТА
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Министр обороны рассказал об участии белорусских Вооруженных Сил в миротворческих миссиях
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