Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин в ходе своего выступления во время встречи Александра Лукашенко с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления.
Фото: БЕЛТА
- Процессы вокруг Беларуси характеризуются милитаризацией соседних государств на фоне информационной агрессии. Основные причины – устремление Североатлантического и Европейского союза беспрепятственно диктовать свою волю. Прямыми следствиями данных процессов являются высокая интенсивность разведывательной деятельности и мероприятий оперативной и боевой подготовки вооруженных сил стран – членов НАТО, наращивание иностранного военного присутствия на территории сопредельных с нами государств, рост военных расходов.
Министр добавил, что увеличилась интенсивность полетов в воздушном пространстве сопредельных стран, в акватории Балтийского моря. Одновременно растет количество учений Альянса вблизи границ Беларуси. Только сейчас в Европе проводится около 20 значимых учений, в которых задействованы более 72 тысяч военных, около 3,5 тысяч единиц военной техники, свыше 300 летательных аппаратов. Ряд мероприятий с наступательной тематикой проходит в Польше и странах Балтии.
- Вызывает озабоченность активизация демонстративных полетов стратегической бомбардировочной авиации вооруженных сил Соединенных Штатов в воздушном пространстве сопредельных государств. Только за прошлую неделю отмечено 3 таких полета в 30 километрах от нашей государственной границы.
Все происходящее, отметил Виктор Хренин, это существенный удар по балансу сил в регионе, который повышает вероятность развития событий по югославскому варианту продвижения демократии.
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Министр обороны: происходящие процессы вокруг Беларуси - существенный удар по балансу сил в регионе, который повышает вероятность развития событий по югославскому варианту
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