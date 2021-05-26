Министр обороны: происходящие процессы вокруг Беларуси - существенный удар по балансу сил в регионе, который повышает вероятность развития событий по югославскому варианту

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Министр добавил, что увеличилась интенсивность полетов в воздушном пространстве сопредельных стран, в акватории Балтийского моря. Одновременно растет количество учений Альянса вблизи границ Беларуси. Только сейчас в Европе проводится около 20 значимых учений, в которых задействованы более 72 тысяч военных, около 3,5 тысяч единиц военной техники, свыше 300 летательных аппаратов. Ряд мероприятий с наступательной тематикой проходит в Польше и странах Балтии.Все происходящее, отметил Виктор Хренин, это существенный удар по балансу сил в регионе, который повышает вероятность развития событий по югославскому варианту продвижения демократии.