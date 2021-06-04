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  2. Министр обороны поздравил брестских десантников со сдачей инспекционной проверки на отлично

Министр обороны поздравил брестских десантников со сдачей инспекционной проверки на отлично

Служить в 38-й отдельной гвардейской Венской Краснознаменной десантно-штурмовой бригаде, которая дислоцируется в Южном городке Бреста, мечтают многие ребята. Военнослужащие соединения конкретными делами подтверждают высокое звание гвардейцев. Вот и в нынешнем году по результатам серьезнейшего экзамена – проверки главной военной инспекции Вооруженных Сил – брестские десантники получили оценку "отлично". 


Поздравить личный состав с прекрасным результатом и вручить заслуженные награды в часть прибыл министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин. Он подчеркнул, что проверка показала высокую ответственность и профессионализм каждого военнослужащего бригады: 

– Итогом стали отличные результаты в боевой подготовке. Продемонстрирован высокий уровень мастерства, выучки и навыков. Именно это и есть демонстрация вашей готовности к реализации на практике девиза голубых беретов "Никто, кроме нас!". В ходе важного экзамена вы в очередной раз подтвердили, что достойно продолжаете славные традиции своих предшественников, высоко несете звание гвардейцев-десантников. 


Министр выразил "голубым беретам" 38-й бригады признательность за ратный труд, значимый вклад в обеспечение военной безопасности государства, а также за то, что они установили высокую планку и ориентир уровня боевой выучки, на который должны равняться другие соединения. Бригада является флагманом успешной боевой подготовки в наших Вооруженных Силах. 


Очередные воинские звания и другие награды получили лучшие военнослужащие бригады, образцово исполнившие свой воинский долг, добившиеся высоких показателей в боевой подготовке, освоении сложной техники, укреплении дисциплины. Каждому из гвардейцев, которые чеканным шагом маршировали по плацу, воинские звания присвоены досрочно. Это гвардии майоры Антон Цуканов и Иван Денисенко, командиры 382-го и 283-го отдельных гвардейских десантно-штурмовых батальонов, личный состав которых, как и сами офицеры, безупречно выполнил поставленные перед ними задачи. Из рук министра обороны они получили погоны подполковников. Андрей Галамага отныне гвардии старший лейтенант, Дмитрий Андрейчук, Сергей Завадич и Анатолий Фенюк – старшие прапорщики. 



Почетные грамоты министра за образцовую службу Виктор Хренин вручил гвардии старшему лейтенанту Владимиру Безсилко и гвардии подполковнику Андрею Гордеюку. Грамот Минобороны удостоены гвардии капитаны Василий Кудлавич и Александр Ребенок. 




Летопись соединения продолжают современные поколения военнослужащих, перенимая славные традиции "голубых беретов". В боевой выучке они демонстрируют настоящий класс, а бригада, где служат, по праву считается центром патриотического воспитания молодежи в регионе. В эти дни на базе части проходит традиционный спортивно-патриотический лагерь, в котором для ребят из разных регионов Брестской области организовано знакомство со службой десантников, их вооружением и техникой. Мальчишки и девчонки сами выполняют разные нормативы, участвуют в солдатских привалах и даже примеряют на себя экипировку для прыжков с парашютом. В ближайшие недели в части планируют принять около четырех тысяч учащихся из школ Бреста, а также районов области.  







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Фото: Павел БОГУШ
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