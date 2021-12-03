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Министр обороны Беларуси и губернатор Астраханской области обсудили вопросы взаимодействия

Встреча министра обороны Беларуси генерал-лейтенанта Виктора Хренина с главой Астраханской области Игорем Бабушкиным прошла во время программы рабочего визита в Беларусь губернатора Астраханской области. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.


В ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия при проведении учений с боевой стрельбой Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси на полигоне Ашулук, а также вопросы сотрудничества. Они касаются проведения в 2022 году на территории Беларуси и Астраханской области военно-патриотических мероприятий, посвященных 80-летию Западного оперативного командования Вооруженных Сил Беларуси.

Западное оперативное командование является преемником прославленной в годы Великой Отечественной войны 28-й общевойсковой армии, сформированной 5 сентября 1942 года в Астрахани и прошедшей путь до Берлина и Праги протяженностью около 2,5 тыс. км, при этом участвовавшей в освобождении территории Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.


Кроме того, глава белорусского военного ведомства и губернатор Астраханской области посетили 38-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду. Члены делегации ознакомились с историей соединения, военной техникой, состоящей на вооружении бригады, а также порядком организации боевой подготовки в соединении. 

Фото "ВАЯР"
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