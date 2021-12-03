Министр обороны Беларуси и губернатор Астраханской области обсудили вопросы взаимодействия

В ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия при проведении учений с боевой стрельбой Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси на полигоне Ашулук, а также вопросы сотрудничества. Они касаются проведения в 2022 году на территории Беларуси и Астраханской области военно-патриотических мероприятий, посвященных 80-летию Западного оперативного командования Вооруженных Сил Беларуси.Западное оперативное командование является преемником прославленной в годы Великой Отечественной войны 28-й общевойсковой армии, сформированной 5 сентября 1942 года в Астрахани и прошедшей путь до Берлина и Праги протяженностью около 2,5 тыс. км, при этом участвовавшей в освобождении территории Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.Кроме того, глава белорусского военного ведомства и губернатор Астраханской области посетили 38-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду. Члены делегации ознакомились с историей соединения, военной техникой, состоящей на вооружении бригады, а также порядком организации боевой подготовки в соединении.Фото "ВАЯР"