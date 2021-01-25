Глава МВД о сроке выдачи биометрических паспортов: мы предложили, чтобы это было спокойно для населения

Сегодня во Дворце Независимости прошло совещание по вопросу введения биометрических документов. Министр внутренних дел Иван Кубраков уточнил, что система МВД уже готова для выдачи биометрическим паспортов, однако в ходе мероприятия Глава государства поставил дополнительные вопросы, которые необходимо проработать. Одно из предложений – доработать биометрический паспорт, предназначенный для выезда за границу, для пользования внутри страны.
– В целом мы к выдаче готовы. Однако в первую очередь обращалось внимание на удобство населения при получении документов и при их использовании.
Что касается вопроса защиты персональных данных, то она организована на достаточно высоком уровне, подчеркнул министр:
– Мы доложили Президенту о высокой защите персональных данных, он согласился с тем, что на сегодняшний день технически все данные гражданина защищены. Что касается сроков введения (биометрических документов. – Прим. ред), они будут определены дополнительно, с учетом объема (работы. – Прим. ред.) и после совещания со всеми заинтересованными госорганами. Сроки будут дополнительно прописаны в Указе.
Иван Кубраков уточнил: ранее озвученный срок выдачи документов – 30 апреля – переносится на более позднее время, с учетом поставленных Александром Лукашенко задач:
– Мы предложили, чтобы это было спокойно для населения. Тем более проблемы никакой нет: все паспорта, которые находятся у населения, действительны до срока окончания их действия (даже несмотря на то, что будут введены биометрические документы).
В ходе доклада Президенту Иван Кубраков напомнил, что мероприятия по разработке биометрических документов и созданию Белорусской интегрированной сервисно-расчетной системы (БИСРС) проводятся в стране с 2016 года Министерством внутренних дел совместно с Министерством связи и Минфином. Данный проект является самым масштабным и сложным за последнее время, поскольку для его реализации требуется модернизация и интеграция информационных ресурсов всех госорганов. Изготавливать новые документы будут в Центре персонализации биометрических документов МВД на базе РУП «Криптотех» Гознака.
Фото: БЕЛТА
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Глава МВД о сроке выдачи биометрических паспортов: мы предложили, чтобы это было спокойно для населения
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