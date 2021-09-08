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Министр МЧС Беларуси выразил соболезнования в связи с гибелью Евгения Зиничева

Министр Беларуси по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева, передает телеканал "МИР".


– С болью в сердце восприняли весть о гибели Евгения Николаевича Зиничева, министра по чрезвычайным ситуациям гражданской обороны Российской Федерации. Лично с ним знаком. Уважаемый очень человек. Авторитетный руководитель, который заслуживал всегда большого уважения, внимания. Но самое главное – он выполнил свой служебный долг до конца: спасая человека, погиб при исполнении служебных обязанностей, – сказал он.

Фото: скриншот видео
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