Министр лесного хозяйства возложил цветы в мемориальном комплексе «Хатынь»

В преддверии празднования 9 Мая министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа отдал дань памяти погибшим во время войны.

– Важно посещать такие места. Здесь жизнь замедляется, есть время остановиться и подумать о происходящем, о том, все ли ты делаешь правильно и кому мы обязаны тем, что имеем, – поделился на церемонии Виталий Александрович. – Задумываешься о вечном и невольно понимаешь, что многие вещи, которые волнуют сейчас, уходят на второй план.

Министр также отметил, что дело чести для каждого родителя – познакомить детей с нашей историей: «Такие вещи нужно обсуждать не только в школе, а еще и в кругу семьи. Нужно, проезжая мимо братской могилы, остановиться и поинтересоваться, что здесь было. В нашей семье так заведено, поэтому у ребенка уже в пять лет появляется интерес к прошлому страны, соответствующие вопросы и рассуждения».

Фото из архива Минлесхоза